Spagna-Brasile, probabili formazioni: Endrick dal 1′, De la Fuente con il tridente

E' tutto pronto allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid , dove questa sera alle ore 21.30 italiane, va in scena l'amichevole di lusso tra Spagna e Brasile . Un test di lusso per entrambe le formazioni. Le due nazionali si preparano, infatti, rispettivamente, per gli Europei e per la Copa America.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV

L'amichevole tra Spagna e Brasile è in programma alle ore 21.30 italiane allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e in chiaro sul canale 20 di Mediaset (numero 20 del digitale terrestre e 151 del decoder Sky). La gara sarà inoltre disponibile in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity per tutti gli utenti abbonati.