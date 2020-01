Serie C, ufficiale l’arrivo dell’ex Palermo Bolzoni al Lecco: il comunicato

Nuova avventura per Francesco Bolzoni.

L’ex centrocampista del Palermo è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecco guidato da mister Gaetano D’Agostino, club che milita in Serie C: il classe ’89, che ha vestito la maglia rosanero dal 2013 al 2016, lascia, dunque, l’Imolese dopo poco più di quattro mesi. Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito di riferimento, il club lombardo ha sancito l’arrivo di Bolzoni in squadra, nell’ambito di uno scambio che ha visto il trasferimento dell’attaccante Matteo Chinellato all’Imolese.

Di seguito, il comunicato in questione.

“Calcio Lecco 1912 è orgogliosa di comunicare l’approdo in bluceleste di Francesco Bolzoni. Francesco nasce a Lodi il 7 maggio 1989 e cresce calcisticamente parlando nelle giovanili dell’Inter, dove vince con la formazione Primavera un campionato nel 2006/07. Quella stagione per Bolzoni sarà da ricordare perché arriva anche l’esordio tra i professionisti in un match di Coppa Italia agli ordini dell’attuale c.t. della Nazionale, Roberto Mancini. Il 2 ottobre 2007 il “Mancio” lo getta nella mischia nella ripresa del match di Champions League tra Inter e PSV Eindhoven a San Siro. Nell’incontro di ritorno contro gli olandesi, Francesco viene schierato nell’undici titolare. Nel febbraio 2008 vince l’ambitissimo Torneo di Viareggio con la Primavera nerazzurra, di cui diventa capitano.

Nella stagione 2008/09 trova il suo esordio in Serie A sotto la guida di José Mourinho e viene successivamente ceduto al Genoa nell’affare che porta Diego Milito e Thiago Motta all’Inter. La squadra ligure lo gira al Frosinone in Serie B “per farsi le ossa”, dove Bolzoni scende in campo per 26 volte con la maglia dei ciociari.

La sua carriera lo porta poi al Siena allenato da Antonio Conte, sempre in Serie B, conquistando la promozione in Serie A e la conferma in terra toscana per la stagione 2011/12. Il primo gol nella massima serie italiana arriva nel novembre del 2011. Nell’estate del 2012, Bolzoni viene riscattato dai bianconeri, chiudendo la sua avventura a dopo 74 partite, 4 reti e 2 assist.

Bolzoni si trasferisce nel 2013 a Palermo, dove vince il campionato cadetto e ritrova la Serie A. Con i rosanero colleziona 63 partite, 4 partite e 1 gol. Dopo l’avventura in Sicilia, Francesco passa prima al Novara in Serie B e poi allo Spezia. Nel settembre 2018 riparte dalla Serie D tra le fila del Bari, conquistando la promozione in Serie C. Quest’anno inizia la stagione in prestito all’Imolese.

Bolzoni è un centrocampista centrale di grande esperienza, che ha giocato nei più grandi palcoscenici del calcio. È dotato di un buon piede destro, che gli permette di impostare il gioco in mezzo al campo e al tempo stesso inserirsi tra le linee per cercare la conclusione a rete.

Benvenuto a Lecco, Francesco. Ti auguriamo il meglio per questa nuova avventura in bluceleste”.