Serie B

Serie B, designazioni arbitrali 30ª giornata: Empoli-Benevento a Pezzuto, Frosinone-Cittadela…

Serie B, designazioni arbitrali 30ª giornata: Empoli-Benevento a Pezzuto, Frosinone-Cittadela…

Le designazioni arbitrali della 30ª giornata di Serie B
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20 in programma Venerdì 26 Giugno 2020 alle ore 21.00.

CHIEVO VERONA – SPEZIA
DIONISI
SCARPA – AVALOS
IV: AYROLDI

CREMONESE – COSENZA
AURELIANO
MASTRODONATO – LANOTTE
IV: COLOMBO

EMPOLI – BENEVENTO
PEZZUTO
DEI GIUDICI – FIORE
IV: AMABILE

V.ENTELLA – SALERNITANA
CAMPLONE
BERCIGLI – BERTI
IV: SERRA

FROSINONE – CITTADELLA
MAGGIONI
AFFATATO – RASPOLLINI
IV: CASCONE

JUVE STABIA – LIVORNO
ROBILOTTA
CIPRESSA – PERROTTI
IV: MARINI V.

PERUGIA – CROTONE
DI MARTINO
CAPALDO – ROSSI C.
IV: RAPUANO

PISA – PESCARA
MINELLI
MACADDINO – ZINGARELLI
IV: RICCI

TRAPANI – PORDENONE h. 18.45
PRONTERA
MARGANI – GROSSI
IV: RUTELLA

VENEZIA – ASCOLI
FOURNEAU
PAGLIARDINI – TARDINO
IV: MARINI N.

@Giuliia24
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#serie b
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