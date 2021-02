Serie B, Cosenza-Reggina: Carretta salva il derby, finisce 2-2 tra rossoblù e amaranto. La classifica aggiornata

Solo pari tra Cosenza e Reggina.

Finisce sul punteggio di 2-2 il derby calabrese tra la compagine rossoblù e quella amaranto, protagoniste di una tanto equilibrata quanto spettacolare. Gli ospiti passano per ben due volteoyyenendo il doppio vantaggio grazie, prima alla rete siglata dall’ex Milan Menez, e poi a Folorunsho che al 22′ sembrava aver già chiuso i giochi per la franchigia di Reggio Calabria. I padroni di casa, invece, si dimstrano molto caparbi e vogliosi di recuperare il passivo e, sul finire della prima frazione, riescono ad accorciare le distanze grazie al lampo di Trotta. A cinque minuti dalla fine è il sigillo di Carretta dal dischetto che consente al Cosenza di riacciuffare il pareggio. Nulla di fatto, dunque, per la Reggina, adesso al terzo pareggio nelle ultime cinque uscite e bloccata al centro della classifica. Questo punto, invece, fa bene ai cosentini, che con 23 punti all’attivo si allontanano dalla delicata zona retrocessione.

Di seguito la classifica aggiornata.