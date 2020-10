Serie A, Napoli-Atalanta 4-1: Lozano protagonista di giornata, la Dea cade sotto i colpi della squadra di Gattuso

Il Napoli passeggia al San Paolo battendo 4-1 l’Atalanta.

Poker partenopeo ai danni della Dea di Gian Piero Gasperini. I campani guidati da Gennaro Gattuso hanno portato a termine una prestazione perfetta contro i bergamaschi reduci da un ottimo periodo di forma. I quattro gol della squadra azzurra portano le firme di Lozano (23′ e 27′), Politano (30′) e del nuovo arrivato Osimhen (43′). Il gol della bandiera per una deludente Atalanta è stato messo a segno da Lammers al 69′, ma per i nerazzurri non c’è stato niente da fare.

