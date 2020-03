Sagramola: “I nostri ragazzi hanno dimostrato grande serietà. Ripresa dei campionati? Vi dico la mia”

“La data del 3 aprile è stata fissata in un primo momento, ma credo che sarà spostata un po’ più in avanti. Probabilmente quando si riprenderà a giocare, lo si farà pure a porte chiuse“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata dall’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ai microfoni de Il Giornale di Sicilia. Il dirigente rosanero, parlando dell’attuale momento che sta attraversando la squadra di Pergolizzi ha poi proseguito: “Noi aspettiamo di capire cosa faranno gli altri, poi decideremo di conseguenza, sempre mettendo la salute dei nostri tesserati al primo posto. Vediamo cosa succederà“.

La Serie D è ferma da diverse settimane, ma i calciatori del Palermo, su consiglio della società rosanero, hanno deciso di restare in città: “I nostri ragazzi hanno dimostrato grande serietà e si sono attenuti sin da subito alle nostre disposizioni, hanno accettato di rimanere già da quando abbiamo chiesto loro questo sacrificio, ovvero quando sono emerse le prime avvisaglie e prima ancora delle restrizioni previste dai decreti – ha raccontato Sagramola -. Abbiamo suggerito ai giocatori di rimanere qui e di non far venire nessuno da fuori, così è stato. Immagino che i vari Ricciardo, Sforzini e Martin stiano soffrendo maggiormente la lontananza dai loro cari, dalle loro compagne o dai loro figli. Loro sono veramente soli in questa fase e probabilmente la stanno subendo più degli altri, ma il problema non riguarda soltanto noi

Sagramola ha anche parlato dei campionati, attualmente fermi in virtù dell’attuale stato di emergenza: “È giusto che si concludano regolarmente, perché interrompere l’attività significherebbe non vedere miglioramenti e non trovare la luce in fondo al tunnel. Non concludere i campionati sarebbe un danno per tutti“.