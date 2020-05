Roma, Santon: “Il calcio può portare gioia e divertimento, ho avuto davvero tanta paura”

Davide Santon si schiera dalla parte di coloro che vogliono ricominciare.

L’esterno difensivo della Roma è d’accordo a riprendere il campionato di Serie A, come confermato dallo stesso ai microfoni della redazione di Sport Mediaset.

“Il campionato deve essere portato a termine, sono d’accordo con Germania e Inghilterra. Noi calciatori siamo controllati 24 ore su 24. Il calcio può portare gioia e divertimento. Ho avuto tanta paura nelle prime due settimane di quarantena, ora con le giuste precauzioni penso si possa ripartire. Da qui in futuro sarò sempre più attento: dove si va, chi si frequenta, tutto quanto, molte cose non saranno come prima. Però giocare significherebbe tanto per molte persone, anche senza tifosi il calcio rimane il calcio. Mi sono proprio sentito parte di questa città, una città che si è aiutata e mi ha fatto capire veramente che tutti insieme possiamo superare qualsiasi cosa”.