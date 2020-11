Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Chi chiude e chi apre: la giungla delle scuole”, “A Palermo oggi si prepara il calendario per lo screening negli studi”, “Meno tamponi e calano i casi, ma testano alti gli indici e le cifre dei decessi” “Un Dpcm per il Natale, coprifuoco attenuata”, Ora spazio al calcio: “Vince pure al Barbera, Palermo ora ci siamo”, “L’Italia batte la Polonia e la scavalca”.