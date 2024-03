Portogallo-Svezia, probabili formazioni: Martinez sfida Tomasson al debutto

E’ tutto pronto allo stadio Alfonso Henriques di Guimaraes dove, questa sera, Portogallo e Svezia si affronteranno in un’amichevole in vista degli Europei che si terranno tra giugno e luglio in Germania. I lusitani nelle dieci partite...

⚽️ 21 marzo 2024 (modifica il 21 marzo 2024 | 15:05)

E' tutto pronto allo stadio Alfonso Henriques di Guimaraes dove, questa sera, Portogallo e Svezia si affronteranno in un'amichevole in vista degli Europei che si terranno tra giugno e luglio in Germania. I lusitani nelle dieci partite giocate nel 2023 hanno sempre vinto.

COME ARRIVA IL PORTOGALLO — Il Portogallo si è qualificato per gli Europei vincendo il suo girone di qualificazione a punteggio pieno, , precedendo, nella classifica del Gruppo J, Slovacchia, Lussemburgo, Islanda, Bosnia Erzegovina e Liechtenstein, con 30 punti, frutto di 10 vittorie. Ben trentasei i goal realizzati e appena due subiti.

COME ARRIVA LA SVEZIA — I gialloblù hanno mancato la qualificazione agli Europei, staccatissimi in classifica da Belgio e Austria. L’ultima trasferta, giocata in Azerbagian, si è conclusa con un desolante 0-3 per Kulusevski e compagni.

PROBABILI FORMAZIONI — PORTOGALLO (4-1-4-1): Diogo Costa; Dalot, Dias, Inacio, Cancelo; Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otavio, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct. MartinezSVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Hien, Augustinsson; Kulusevski, Cajuste, Larsson, Forsberg; Isak, Gyokeres. Ct. Tomasson

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — L'amichevole tra Portogallo e Svezia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201). Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio dedicato Sky Go, fruibile sui vari device portatili. Il match sarà inoltre visibile sulla piattaforma NOW.

