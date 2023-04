Pelè diventa parola del dizionario brasiliano: sarà sinonimo di “fuori dal comune”

Da oggi Pelé entra ufficialmente a far parte della lingua portoghese, divenendo una voce nel dizionario Michaelis. Il Re del Calcio, morto a dicembre all'età di 82 anni, è già stato inserito nella versione digitale e sarà incluso nelle prossime versioni cartacee. Pelè, diventa dunque sinonimo di "qualcosa o qualcuno che è fuori dal comune, chi, in virtù della sua qualità, valore o superiorità non può essere eguagliato a niente e nessuno".