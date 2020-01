Pelagotti: “Non mi aspettavo l’exploit del Savoia. Floriano? L’ho sentito ieri, vi dico che…”

Tre giorni e sarà Palermo-Marsala, match valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D – Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 14.30), il portiere del Palermo Alberto Pelagotti ha detto la sua sulle vittorie conquistate di recente dal Savoia e del possibile approdo di Roberto Floriano alla corte di Rosario Pergolizzi.

“Scendiamo sempre in campo per vincere e portare a casa il risultato pieno. Non mi aspettavo questo cammino del Savoia che ha ottenuto tantissimi successi consecutivi, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e provare a vincere più partite possibile per raggiungere l’obiettivo – ha dichiarato Pelagotti -. Floriano? L’ho sentito ieri ed è un giocatore forte che può sostituire tranquillamente Santana, un giocatore che gioca a piede invertito e per questa categoria è davvero devastante. Se arriverà, ci potrà dare certamente una grossa mano. Acireale e Savoia? Quando giochiamo fuori ci caliamo completamente nella categoria e giochiamo da squadra che si vuol salvare a volte, in casa giochiamo un po’ più a viso aperto e questo ci penalizza a tal punto che lasciamo qualche spazio in più. Con Roberto ogni tanto ci sentiamo e parliamo del più e del meno”.