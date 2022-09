Paris Saint Germain, Messi: “Quest’anno è diverso, mi sento bene. Ecco cosa voglio”

Parola a Lionel Messi. La stella argentina, oggi in forza al Paris Saint Germain ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito al mach amichevole vinto contro l'Honduras, riguardanti la sua nuova esperienza in terra francese, giunta al secondo ed ultimo anno di contratto, in scadenza a giugno 2023. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Barcellona: