Paolo Rossi, furto in casa dell’ex campione del Mondo: abitazione svaligiata durante i funerali

Clamorosa vicenda, quella verificatasi nei giorni scorsi a Bucine.

Mentre il mondo del calcio si stringeva attorno alla famiglia Rossi nella giornata dei funerali dell’ex campione del Mondo, un gruppo di malviventi faceva irruzione presso la sua abitazione di Bucine – in provincia di Arezzo – per sottrarne i beni presenti. A riportare la clamorosa notizia è il Corriere della Sera, secondo cui, i ladri, sarebbero entrati nella casa del campione del Mondo scomparso pochi giorni fa, portando via diversi gioielli e alcuni orologi appartenuti all’ex attaccante. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica, ha immediatamente denunciato l’accaduto.

I carabinieri, recatisi immediatamente sul posto, stanno effettuando un sopralluogo per verificare il numero dei beni sottratti. Presente anche la Polizia scientifica che, come da prassi, sta effettuando i primi rilievi.