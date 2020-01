Palermo-Roccella, Pergolizzi sceglie la difesa a tre: Langella e Martinelli esterni, in attacco c’è Felici

“Alta tensione per il “nuovo” Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della gara di questo pomeriggio tra i rosanero ed il Roccella. La formazione di Pergolizzi è chiamata a cambiare passo dopo il pareggio esterno per 1-1 contro il San Tommaso che ha rischiato di far avvicinare il Savoia a -1. Il tecnico rosanero però dovrà fare a meno di Doda e Vaccaro, col primo infortunato mentre il secondo che dovrà scontare tre turni di squalifica a seguito del rosso rimediato contro i campani.

Il Roccella è però un osso duro, al contrario di quanto dica la classifica. La compagine calabrese proviene da due vittorie per 2-0 contro Corigliano e Biancavilla e vanta la terza miglior difesa del Girone I di Serie D alle spalle di Palermo e Savoia. I rosanero per certi versi sono sotto esame, viste le aspre critiche piovute della tifoseria nei confronti del tecnico Pergolizzi, accusato di non far giocare bene la squadra.

L’ultima gara in cui i rosanero hanno convinto il pubblico è stata quella con l’Acr Messina, non tanto pe il risultato ma per il gioco espresso dai rosanero. Da lì in poi il Palermo ha sì trovato alcune vittorie ma tutte striminzite o comunque non figlie di un ottimo calcio espresso. Adesso Pergolizzi prova a rivoluzionare anche la formazione per cercare di rendere la squadra più pericolosa ed imprevedibile.

L’idea dell’allenatore rosanero è quella di accantonare momentaneamente il 4-3-3 e passare al 3-4-3, scelta quasi necessaria anche in virtù delle assenze dei due terzini Doda e Vaccaro. Tra i pali ci sarà regolarmente Pelagotti, con davanti a lui un’inedita linea a tre composta da Peretti, Lancini e Crivello; in mediana tante sorprese, Martin dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Mauri e Kraja sembra esser in vantaggio su Ambro, sugli esterni, invece, spazio per Langella e Martinelli; in avanti confermato il tridente Felici-Ricciardo-Floriano.

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Floriano.

In panchina: Fallani, Accardi, Ambro, Rizzo Pinna, Ficarrotta, Marong, Mauri, Silipo, Sforzini.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.