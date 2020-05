Palermo, progetto centro sportivo: ipotesi Torretta. La situazione

“Anche senza scendere in campo, il Palermo pensa al futuro e lavora per poter dare alla luce il primo progetto dalla rinascita della società, ovvero quello del centro sportivo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del progetto per la costruzione del centro sportivo della società rosanero. L’impianto, che a meno di clamorosi colpi di scena sorgerà fuori dal Comune di Palermo, potrebbe esser costruito a Torretta, piccolo paesino di provincia a circa trenta minuti dal capoluogo siciliano. Già qualche settimana fa il presidente del Palermo, Dario Mirri, aveva paventato questa possibilità: “Le aree esistenti a Palermo, pubbliche o private, non sono disponibili per vincoli istituzionali o per problemi tecnici insormontabili. A questo punto non avremo altra scelta se non cercare spazi fuori città”.

Quella di Torretta è la terza ipotesi presa in considerazione della società di viale del Fante, dopo quelle di Monreale e Carini. Il tutto ha però subito un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria, ma nonostante ciò quella di Torretta al momento sembra la pista più percorribile, sia dal punto di vista economico che logistico, visto che non dista molto da Carini, dove i rosanero si sono allenati per gran parte di questa stagione.