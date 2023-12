Palermo-Pisa, Corrado: “Ko inspiegabile e immeritato. I ragazzi piangevano…”

Le parole del direttore generale del Pisa: "Espulsione? Nostro intervento da Var, quello del Palermo no. Non abbiamo capito la differenza".

"Rispetto a Catanzaro dove non meritavamo di perdere, oggi (ieri, ndr) lo meritavamo ancora meno e fa ancora più male". Lo ha detto Giovanni Corrado, come riportato da "SestaPorta", al termine della sfida andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Il direttore generale del Pisa ha analizzato la prestazione offerta dalla squadra di Alberto Aquilani contro il Palermo, in occasione del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B.

"A fine primo tempo i ragazzi erano increduli e in pochi minuti hanno recuperato una partita in cui dovevano essere avanti. Siamo poi rimasti in dieci su un episodio molto simile a quello capitano al Palermo nel primo tempo e non abbiamo ancora capito quale fosse la differenza tra i due interventi. Il nostro è stato da Var e il loro no. Nonostante questo siamo riusciti ad avere un paio di occasioni importanti, poi è arrivato il loro gol. Se due dei nostri migliori giocatori come Nicolas e Marin, giocatori importantissimi, commettono anche due errori commentiamo di aver perso una partita in maniera inspiegabile", le sue parole.

"I ragazzi negli spogliatoi piangevano, non gli si può imputare nulla. Il Pisa meritava di essere avanti di due gol e ha finito perdendo di un gol di scarto. Evidentemente non ci stiamo meritando questa classifica, ma non esiste altra ricetta se non continuare a lavorare. Abbiamo dimostrato di poter essere in completo controllo e abbiamo recuperato in maniera straordinaria il risultato. Chiaro che, per questi ragazzi, fare mezz’ora così e poi prendere gol naturalmente arriva della fragilità. I ragazzi soffrono, sentono la pressione e i risultati non arrivano. Proprio perché ci tengono il massimo supporto che possiamo dargli è stargli vicino. Questa è la sesta partita che andiamo in dieci quest’anno. Fino a due settimane fa non facevamo gol, oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto gol e abbiamo preso tre gol, il terzo su errore di uno dei nostri migliori giocatori. Eravamo convinti che non sarebbe mai finita in questo modo", ha proseguito Corrado.

"Se avessimo tutte le risposte avremmo quei 4-5 o 6 punti in più che meriteremmo. Facciamo fatica a spiegarcelo, non riusciamo a finire una partita senza episodi negativi. Aquilani in discussione? Siamo tutti in discussione, ma sarebbe sbagliato puntare il dito sull’allenatore. Non è colpa sua se ci sono stati così tanti infortuni, avrà modo comunque di crescere, anche con il nostro aiuto. Cambiare sarebbe un modo di trovare alibi che non ci rappresenta. Il mercato? Ci sono problemi che si possono risolvere, ma non tutto si risolve col mercato. Avremo modo di sederci per valutare la situazione, supportando i ragazzi", ha concluso il noto dirigente.

