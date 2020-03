Palermo, nessun calo di concentrazione: “Non se ne parla. Pergolizzi è stato chiaro. Ci ha detto che bisogna continuare come sempre”

“Allentare la pressione? Non se ne parla. Pergolizzi è stato chiaro. Ci ha detto che bisogna continuare come sempre. Anzi vuole impegno straordinario ed energie positive“.

La squadra ha le idee chiare, la sosta non deve essere motivo di distrazione. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sull’attuale situazione in casa Palermo, con la formazione di Pergolizzi che, come il resto delle squadre italiane, deve fare i conti con una sosta forzata a causa dell’emergenza Coronavirus.

La società di viale del Fante ha vietato viaggi e visite dei familiari provenienti dal nord Italia, seguendo alla lettere le linee guida dettate dal governo nazionale. L’obiettivo è quello di portare a termine il traguardo che si sono prefissati giocatori e club ad inizio stagione, ovvero quello di scrivere una pagina di storia con la promozione in Serie C.

“Niente giorni di riposo. Staff, medici, magazzinieri tutti a disposizione e all’erta per ventiquattro ore, due gli spogliatoi per evitare distanze ravvicinate e una palestra ricostruita in fretta all’interno dello stadio, visto che altrove non si può andare per il rischio di contagio. L’unico a cui è consentito di frequentare impianti (con piscina) fuori dallo stadio, è Santana, capitano e cuore della squadra, ancora lontano dal rientro“, si legge.