Palermo-Marsala, la gara di Ficarrotta: dall’esordio con gli azzurri all’approdo in rosanero

“Una partita che potrebbe avergli cambiato la carriera“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno del Palermo, che domenica alle 15 sfiderà allo stadio “Renzo Barbera” il Marsala. Una gara sicuramente particolare per Luca Ficarrotta, il quale aveva iniziato questa stagione di Serie D proprio tra le file della compagine trapanese. Il suo match d’esordio, proprio contro i rosanero incantò la dirigenza del club di viale del Fante a tal punto che cinque giorni dopo approdò alla corte di Pergolizzi.

“Senza quei 90 minuti al «Lombardo Angotta», probabilmente, Ficarrotta oggi starebbe vivendo la settimana del suo esordio al «Barbera», lo stadio che ha sognato sin da piccolo e che adesso lo vede protagonista con la maglia del Palermo. Una maglia trovata grazie alla sua unica presenza in Serie D col Marsala, che grazie alla sua cessione è riuscito a fare una plusvalenza impensabile nel giro di un mese“.

A vincere quella sfida fu il Palermo grazie al guizzo di Lucera, ma Ficarrotta risultò ugualmente essere una spina nel fianco per la difesa rosanero. L’esperienza dell’esterno d’attacco palermitano in quel di Marsala è durata poco più di un mese: “Sarà un ex anomalo, domenica pomeriggio, quando affronterà il Marsala per la prima volta dal suo addio. Un’avventura brevissima, che però gli ha spalancato le porte del «Barbera»”, conclude il quotidiano.