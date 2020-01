Palermo, manto erboso del “Barbera”: chiazze con erba mancante e parti ingiallite. I dettagli

“Un campo così, al «Barbera», non lo si vedeva da mesi. Almeno da quest’estate, quando alla riapertura dello stadio con la nuova società non si mostrò certo in tutto il suo splendore“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle condizioni del manto erboso dello stadio “Barbera” in occasione della gara di ieri tra Palermo e Roccella. Il campo, infatti, non era in perfette condizioni con diverse chiazze con erba mancante, o ingiallita. Sicuramente non il prato a cui il pubblico palermitano e la squadra erano abituati a vedere fino a due settimane fa.

“L’effetto ottico estivo era causato dalla risemina, necessaria per cambiare il manto del campo e permettere la crescita di un’erba più adatta alle temperature calde. Infatti, nonostante i timori iniziali per le tempistiche, il Palermo ha avuto a disposizione un prato ai limiti della perfezione sin dalla prima partita casalinga, giocata contro il San Tommaso“, si legge.

La situazione del manto erboso è peggiorata negli ultimi giorni, visto che in occasione di Palermo-Marsala le condizioni sembravano ampiamente oltre la sufficienza e abbondantemente oltre gli standard della categoria in cui militano i rosa. “C’è da dire che la squadra di Pergolizzi, ancora in attesa di siglare un accordo definitivo per avere un proprio campo di allenamento, ha dovuto sostenere una seduta nella scorsa settimana proprio al «Barbera», ventiquattr’ore prima di giocare contro il Roccella“, conclude il quotidiano.