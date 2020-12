Palermo, Lucca per l’assalto alla Casertana: il baby attaccante rosa pronto a riprendersi la scena

“Boscaglia muove l’altra torre, Lucca per l’assalto alla Casertana”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sul baby attaccante, Lorenzo Lucca, autore di una doppietta nella gara casalinga contro la Viterbese. A conti fatti, lo scorso 2 dicembre, il Palermo è rimasto in piedi grazie alla feroce voglia di riscatto ed alla fisicità del classe 2000, che nonostante stenti e critiche che hanno avversato il suo avvio di stagione, ha mostrato personalità, carattere e indole pugnace, impattando brillantemente il match da subentrante e firmando due gol pesantissimi e importantissimi.

La sua doppietta non avrà fatto vincere la compagine di Boscaglia, ma gli ha certamente tolto di dosso un peso enorme; e adesso, dopo la Viterbese, Lucca, può riprendersi la scena anche contro la Casertana, complice la squalificata di Andrea Saraniti (LEGGI QUI LA NOTIZA). Domenica, dunque, “il ventenne nativo di Moncalieri potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta. L’ultima sua presenza da titolare in stagione risale al 18 novembre, durata giusto 45 minuti in quel di Bisceglie, dove ha fatto spazio a Saraniti nell’intervallo dopo un primo tempo senza sussulti”, scrive il noto quotidiano.

Superata la crisi, l’astinenza dal gol e il periodo difficile, Lucca, è pronto per una nuova vera partenza in questa stagione. Adesso, l’obbiettivo del classe 2000 è quello di ritagliarsi un posto veramente importante nello scacchiere rosanero e “senza Saraniti, la strada per Lucca sembra essere del tutto spianata”, conclude il noto quotidiano.