Palermo-Foggia, i convocati di mister Filippi: out Somma e Palazzi, ok Saraniti, l’elenco completo

Un giorno e sarà Palermo-Foggia.

Palermo, gli infortuni di Somma e Palazzi: il report del club rosanero

Sono ventidue i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Giacomo Filippi per la gara di domani contro il Foggia, recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie C Girone C.

Palermo-Foggia, Filippi: “Idee chiare al 90% sull’11 titolare. Marong? Sfrutteremo il suo entusiasmo. Sulla classifica…”

1 PELAGOTTI

2 DODA

3 CORRADO

6 CRIVELLO

7 FLORIANO

8 MARTIN

9 SARANITI

10 SILIPO

11 SANTANA

12 FALLANI

13 LANCINI

14 VALENTE

15 MARCONI

16 PERETTI

18 DE ROSE

19 ODJER

20 KANOUTE

21 BROH

23 RAUTI

26 MARONG

27 LUPERINI

29 ALMICI