Palermo, ecco la Hall Of Fame: Miccoli il più votato, tra i pali c’è Sorrentino. La formazione completa

A novembre aprirà i battenti il museo del Palermo con tante sorprese. Una di queste è la hall of fame: un affascinante spazio fisico dedicato agli 11 giocatori più rappresentativi della storia rosanero.

I tifosi hanno avuto tre settimane per scegliere una formazione ideale composta dagli undici giocatori e l’allenatore che più degli altri hanno lasciato il segno nella storia del Palermo. In oltre 5,2 mila hanno votato i propri idoli di sempre sul sito ufficiale del club, scegliendo in ogni reparto di gioco da una selezione di calciatori mai dimenticati, di tutte le epoche della storia del club, dal 1900 a oggi. In un ipotetico 3-4-3 (ma senza distinzioni di posizione nel singolo reparto) i giocatori più votati sono stati: Sorrentino; Balzaretti, Barzagli, Grosso; Corini, Ilicic, Pastore, Zauli; Dybala, Miccoli, Toni; allenatore Guidolin.

Nella selezione d’oro, spicca Fabrizio Miccoli, il calciatore più votato con 4156 preferenze, scelto quindi da circa quattro votanti su cinque. Serratissimi i testa a testa tra Sirigu e Sorrentino in porta e tra Francesco Guidolin e Delio Rossi in panchina. Ma non sono mancati i riconoscimenti anche per altri giocatori storicamente legati ai ricordi dei tifosi con la memoria più lunga, grazie alla selezione a cura di Giovanni Tarantino, giornalista e storico, coordinatore scientifico per il Museo del Palermo. Tra i più votati, oltre ai top 12, i tifosi non hanno dimenticato Amauri, Cavani, Biffi, Brienza, Migliaccio, Vazquez, Zaccardo e tanti altri, anche più indietro nel tempo.

Adesso, i 12 nomi scelti “prenderanno vita” all’interno del nuovo museo del Palermo Calcio, che sarà inaugurato il 1° novembre 2020, proprio nel giorno del 120° anniversario dalla prima fondazione del club. Lungo l’emozionante percorso del museo, nei locali dello stadio Renzo Barbera, sarà infatti allestita una speciale area celebrativa che esalterà i 12 protagonisti del sondaggio aperto a tutti i tifosi, dal 6 al 27 agosto su palermofc.com.

Qui tutti i risultati in dettaglio: https://www.palermofc.com/it/hall-of-fame/

