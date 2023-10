Palermo, Corini recupera Di Mariano e Valente. La Gazzetta: “Due ali per volare”

"La loro esperienza e qualità darà a Corini lo sprint per puntare al primato", sottolinea il noto quotidiano.

"Due ali per volare". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che aggiunge: "Sorriso Palermo: Di Mariano e Valente pronti a lanciare l'assalto alla vetta". Riflettori puntati, dunque, sul recupero dei due esterni che, dopo un periodo ai box, sono tornati a disposizione del tecnico Eugenio Corini in vista della sfida contro lo Spezia, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

"Le ali adesso sono più robuste. L’estensione è diventata più ampia, in grado di far spiccare definitivamente il volo al Palermo. Se lo augura Eugenio Corini, anche solo per creare un distacco dalle inseguitrici, per quanto l’idea di attaccare la prima posizione è stuzzicante", sottolinea la Rosea. Francesco Di Mariano e Nicola Valente, pertanto, "diventano opzioni di rilievo nelle rotazioni degli esterni, soprattutto in corso di gara in vista della prossima sfida. Chiaramente nessuno dei due avrà l’autonomia di 90’, ma potranno fornire un contributo significato per dare vigore alla manovra offensiva".

"Del resto, pur giocando poco, tutti e due hanno già lasciato il segno", prosegue il noto quotidiano. Di Mariano, out dalla trasferta di Venezia, ha collezionato fin qui cinque presenze da titolare, contribuendo con un assist (a Segre) alla vittoria contro la Reggiana. Tre presenze da subentrato, invece, per Valente, che sempre a Reggio Emilia, "con un cross al bacio", ha mandato in gol Soleri.

"La speranza è che d’ora in poi i due esterni offensivi vengano preservati da altre ricadute di questo tipo. Perché questo è il momento in cui servirà anche il loro apporto, in vista delle cinque gare in quattro settimane a cui è atteso il Palermo", in cui "sarà necessaria un’alternanza e una gestione delle risorse". Due freccie in più nell'arco di Corini, con Di Mariano che - alla luce di un vero e proprio tour de force - proverà a riprendersi una maglia dal primo minuto (difficilmente giocherà titolare contro lo Spezia) ed a sbloccarsi sotto-porta.

