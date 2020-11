Palermo-Catania, domenica Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Il tecnico rosanero alla vigilia di Palermo-Catania.

Domenica 8 novembre l’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa alle ore 11:40. Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom per partecipare alla conferenza. Le dichiarazioni dell’allenatore del club siciliano verranno pubblicate in diretta su Mediagol.it.

