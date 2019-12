Napoli, Milik su Ibrahimovic: “Qui non c’è spazio per Zlatan, vi spiego perchè…”

Momento delicato per il Napoli.

Dal sorteggio degli ottavi di Champions League, all’esonero di Ancelotti, a una vittoria in campionato che manca ormai da più di due mesi. Prosegue il periodo complicato degli azzurri, reduci da un ennesimo ko maturato in Serie A, dopo la bella vittoria europea ottenuta al “San Paolo” con il Genk. Questo uno dei tanti argomenti affrontati dall’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, intervistato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi giorni dalla sfida contro il Sassuolo.

“Non abbiamo paura. Cresceremo anche come uomini e serate come quella di ieri. Possono aiutarci a venirne fuori tutti insieme. Non voglio tornare dietro e parlare di Ancelotti, abbiamo sbagliato tutti. Da quando sono a Napoli non avevo mai vissuto una situazione del genere. Questa classifica non può essere la nostra. Vogliamo la Champions”.

Inevitabile la parentesi relativa al nuovo allenatore. “Dobbiamo seguirlo e lasciare il cuore in campo. Gattuso ha idee chiare e carattere. Meglio con il 4-3-3? Abbiamo calciatori che hanno sempre giocato così. Il mio è un bel momento (9 gol nelle 7 partite, ndr), ma non posso essere felice: ora c’è il Sassuolo, dover vincere mette pressione”. Poi una battuta di mercato: sulla via del ristorante, ieri sera Mertens, Milik e Llorente erano tutti in macchina insieme. Blaugrana? Il calcio è calcio. Per il Barcellona ho grande rispetto, ma mai paura”.

Spazio, infine, per la suggestione lbrahimovic: “Difficile, lui e Fernando sono grossi”.