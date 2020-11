Morte Maradona, il ricordo di Moggi: “Diego primo nemico di se stesso”

“Ha avuto una vita anomala e nella stessa maniera è morto“.

Pensieri e parole dell’ex dirigente di Juventus, Roma, Lazio, Napoli e Torino, Luciano Moggi, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona: scomparso lo scorso mercoledì per un arresto cardiaco.

“Lui è stato il primo nemico di se stesso – prosegue Moggi ai microfoni della “Domenica sportiva” –, era difficile stargli appresso ma era facile gioire quando stava in mezzo al campo, perché faceva quello che gli altri non sapranno mai fare. Diego era un ragazzo che metteva allegria, non faceva mai pesare la sua superiorità nei confronti dei compagni. Era un altruista, se qualcuno aveva bisogno lui era lì pronto ad aiutare chi non riusciva ad avere qualcosa. Purtroppo quella di Diego è stata una vita spesa male: grandi clamori e poi il silenzio della morte, nonostante sia stata accompagnata da molte persone. Però lui è morto solo e questa è una cosa che mi ha fatto male“.