Morte Maradona, il ricordo di Francescoli: “Per me era un amico, vi racconto il vero Diego”

“All’inizio era incredulità, poi è arrivata la tristezza“.

Inizia così il ricordo di Enzo Francescoli, direttore sportivo del River Plate ed ex storico calciatore uruguaiano. Un grande amico di Diego Armando Maradona, leggenda del calcio scomparsa il 25 novembre 2020. I due talentuosi ex calciatori sudamericani erano molto legati da una sincera amicizia oltre che da una sana rivalità sportiva. Così come riporta il portale argentino Ole.com, l’ex calciatore soprannominato El Principe ha dichiarato: “All’inizio era incredulità, poi è arrivata la tristezza, che ancora persiste e rimarrà per un po’. Oltre al calcio, dove è stato il migliore, per me era un amico. Ultimamente ci siamo visti poco, ma ci siamo incontrati spesso da calciatori. Mi resta la grande generosità che aveva, con quel modo di essere che lo ha reso un ragazzo super normale, soprattutto con gli amici. Divertimento, voglia di andare oltre. Voglio ricordarlo così. Quando sono arrivato al River, Diego stava andando a Barcellona. Ci siamo incrociati e ogni volta che lo vedevi, volevi parlare con lui per tutto quello che significava ‘Maradona’. Poi abbiamo iniziato a parlare della rivalità tra Argentina e Uruguay. Ad esempio, ai Mondiali del 1986 ci siamo riuniti per parlare di calcio. Dovevamo giocare a mezzogiorno, non era giusto e Diego aveva sempre lottato per la giustizia per gli atleti“.

