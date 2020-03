Milan-Genoa, Nicola: “Squadra di uomini veri, possiamo conquistare qualsiasi obiettivo. Sospensione campionati? Ho la mia idea”

Grande colpo del Genoa a “San Siro”.

Il Milan cade in casa contro i rossoblù, nella sfida andata in scena questo pomeriggio al “Meazza”. Inutile la rete di Ibrahimovic al 77°: il Grifone conquista una preziosissima vittoria grazie ai gol di Pandev e Cassata. Un successo analizzato al termine della gara proprio dal tecnico del Grifone, Davide Nicola, intervenuto ai microfoni di “DAZN”.

“Non è stato semplice. I ragazzi in settimana hanno lavorato con grande definizione. Il saluto finale è stato per rivolgere un pensiero alla nostra gente, che ci sta mancando tanto. Nella nostra testa, però, la distanza non c’è. Ci siamo abbassati a causa delle abilità del Milan, perché non sempre avevamo i giusti tempi di uscita ed eravamo in inferiorità numerica sulla prima linea di pressione. Il Milan è molto abile a fare questo gioco e, per i due esterni difensivi, ci ha portato a perdere un po’ di tempo. Non è stata una strategia, ma una conseguenza per essere più compatti. Oggi non era semplice aggredire alti. Biraschi? In parte il suo inserimento è stato dettata dalla presenza Rebic e Theo Hernandez, ma anche dai movimenti di Ibrahimovic. Ci ha permesso di avere più struttura. Sono contento di come i ragazzi hanno interpretato la partita, abbiamo una squadra di uomini veri. Con queste caratteristiche qualsiasi progetto può essere raggiunto. Sospensione dei campionati? Io ho apprezzato molto le parole di Klopp, perché noi non abbiamo competenze in merito a cosa è giusto o sbagliato. Noi dobbiamo rimanere concentrati sulla preparazione delle squadre. Non spetta a noi decidere. Ci adattiamo alle situazioni”.