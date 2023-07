Massimo Mauro colpito da un infarto: operato d’urgenza, è fuori pericolo

Momenti di paura per Massimo Mauro . L'ex calciatore di Juve e Napoli e opinionista di Mediaset è stato colpito da un infarto, mentre si trovava nel quartiere Lido di Catanzaro, dove si trova in vacanza, ed è stato sottoposto a un intervento d'urgenza .

Mauro, 61 anni, che ha accusato un malore durante una partita di padel, è stato prontamente soccorso da un medico e poi trasportato in ospedale."In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora - le parole di Massimo Mauro alla 'Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport', di cui è presidente -. Vengo seguito bene e coccolato".