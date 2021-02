League One, i tifosi dell’Ipswich Town esagerano con le proteste: incendio nel centro sportivo

L’Ipswich Town è un club di terza serie inglese con un grande passato alle spalle.

Nel corso della sua storia ha portato a casa 1 titolo inglese e 1 Uefa Europa League. Negli ultimi anni la società però è in difficoltà e disputa il campionato di League one. La squadra sta vivendo un momento complicato e occupa il dodicesimo posto in classifica. I tifosi non stanno apprezzando il lavoro dell’allenatore, Paul Lambert, e in segno di protesta hanno appiccato un incendio nel centro di allenamento dell’Ipswich.

Secondo le prime ricostruzioni i fan scontenti hanno lanciato dei razzi, che accidentalmente sono finiti su una rete e da lì è scoppiato l’incendio. L’allenamento è stato immediatamente interrotto con i giocatori e lo staff che sono stati evacuati per sicurezza. La polizia locale è stata chiamata in causa e si sta indagando per capire meglio cosa potrebbe essere successo.