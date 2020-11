Lazio-Juventus, caos tamponi Coronavirus: Immobile, Strakosha e Leiva lasciano Formello

In casa Lazio è caos.

Ormai da diversi giorni non si parla che della situazione vissuta nel club guidato da Simone Inzaghi, con la Procura della Figc che ha aperto un’inchiesta. Il caos riguarda l’esito dei tamponi per la ricerca del Covid-19 effettuati dai biancocelesti tra Serie A e Champions League. I calciatori per cui l’esito non è chiaro sono Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha. E proprio i diretti interessati, pochi istanti fa, così come riporta Sky Sport, hanno lasciato il ritiro di Formello: non saranno tra i convocati in vista della sfida contro la Juventus prevista domencia 8 novembre a partire dalle 12.30.

Caos Lazio, Immobile: “Sempre rispettato i protocolli, sono sereno! Mio pensiero? La gara contro la Juventus”