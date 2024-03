Lucioni: “Dettami Corini eccezionali, a Pisa più cinici ed equilibrati. Infortunio…”

“Ti senti un po’ impotente durante l’infortunio, però ho cercato sempre di dare il mio contributo morale. Con il Pisa bisogna essere ancora più equilibrati, più cinici e concentrati. Seguendo i dettami dell’allenatore, che si sono dimostrati per gran parte del campionato eccezionali, arriveremo a toglierci grandi soddisfazioni. E’ una categoria imprevedibile e dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo sbagliato diverse partite noi, possono farlo anche gli avversari. I fischi per Corini? L’allenatore va sempre sotto la lente d’ingrandimento, ma i fischi per lui sono anche i nostri. Non ci sarebbe da aver paura, perché il City Group portare veramente il Palermo ai vertici del calcio italiano e poi mi auguro anche quello europeo”.