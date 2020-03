Juventus, Chiellini: “Di fronte al Coronavirus siamo tutti uguali, ora vinciamo insieme questa sfida”

“Ora sono in isolamento da solo e non vedo l’ora di passare del tempo con le mie figlie”.

Parola di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, intervenuto in diretta sulla pagina Instagram di Webathon.it, ha detto la sua in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione complessa e drammatica che sta inevitabilmente sconvolgendo la quotidianità di ogni singolo cittadino e destabilizzando l’ambiente bianconero: la Vecchia Signora, infatti, è stata colpita in prima persona dal Covid-19, con la positività di Daniele Rugani prima e Blaise Matuidi dopo.

La Serie A, dunque, è ferma dallo scorso 8 marzo, giorno in cui è andato in scena il Derby d’Italia, vinto per 2-0 dagli uomini di Sarri, tornati in cima alla classifica con un punto di distacco sulla Lazio di Simone Inzaghi: “Il nostro mondo è dorato e a volte ti fa perdere il contatto con la realtà. Questo periodo ti fa capire però che siamo tutti uguali. Noi ci siamo attivati, complimenti per l’iniziativa. siamo tutti chiusi in casa e cerchiamo di alleviare il tempo a tante persone senza scordarci di aiutare il sistema sanitario che sta vivendo un momento di difficoltà e ha bisogno di noi. Questa è una sfida da vincere tutti insieme, non esiste la fede per una squadra o l’altra. Io sono una persona che con un gesto comunica meglio che con una parola, sicuramente sarà strano non poterlo fare in questi giorni, ma tra qualche mese ce lo godremo ancora di più quando avrà un significato importante”.

Infine, il numero 3 della Nazionale e della Juventus, si è soffermato anche sul suo modo di giocare, cambiato radicalmente negli anni: “Crescendo sono migliorato perché quando ero più giovane non era così. Ho smussato degli aspetti del mio carattere, trovando un equilibrio. Quando sei in tensione tante volte tiri fuori un lato che ti serve per primeggiare, ma credo che piano piano si trovi un equilibrio a tante cose”, ha concluso Chiellini.