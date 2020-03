Juventus, Buffon: “Usciremo più forti da questa situazione. Perché non ho ancora smesso? Vi spiego la motivazione”

Gianluigi Buffon non ha intenzione di smettere.

Il portiere della Juventus, che può vantare più di vent’anni di carriera, non è ancora pronto ad appendere gli scarpini al chiodo e vuole continuare, seppur non sempre ormai da protagonista, a dire la sua sul campo. La bandiera dei bianconeri, intervistata ai mcrofoni di Juve Tv, ha spiegato le motivazioni che gli danno la forza e la voglia di continuare a calcare il campo da gioco: “L’altro giorno facevo una riflessione semplice parlando con una persona che mi chiedeva se continuerò: ‘sai perché non sto smettendo? Perché sto bene e per aver rispetto dei sogni di Gigi bimbo, che devo rispettare’. Mi avessero detto quando ero bambino che avrei giocato anche in Lega Pro, mi sarei emozionato, quindi oggi devo avere rispetto di quel bimbo sognatore“.

Infine un pensiero sulla difficile situazione legata all’emergenza Coronavirus, che ha segnato profondamente il mondo nelle ultime settimane: “Per chi vive in città in un appartamento è complicato, ma bisogna avere rispetto per gli altri e seguire le indicazioni che ci vengono date. Tutto questo ci unirà ancora di più. Siamo abituati a non pensare e a bruciare tempo, possiamo uscirne tutti cresciuti“.

