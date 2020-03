Juventus, Michela Persico e l’incubo Coronavirus: “Io e Rugani aspettiamo un figlio, ma ho paura perché…”

E’ stato il primo caso di positività al COVID-19 reso noto in Serie A.

Stiamo parlando di Daniele Rugani. Lo scorso 11 marzo, la Juventus, società che ne detiene la proprietà del cartellino, ha ufficializzato la notizia con un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento. Il difensore classe 1994 si trova attualmente in isolamento presso il J Hotel alla Continassa in buone condizioni di salute.

“Voglio dire che sto bene. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto sintomi gravi di cui si legge in giro. Mi ritengo fortunato, è stata una bella botta lì per lì, perché sono stato il primo calciatore contagiato. Ma, al di là di questo, non ho avuto problemi. Spero sia servito a sensibilizzare un po’ tutti, anche coloro che non avevano ben capito la gravità del problema. Supererò anche questa, sperando di ripartire al meglio al più presto”, ha dichiarato di recente il numero 24 bianconero.

Anche la compagna del calciatore, Michela Persico, è risultata positiva. Lo ha annunciato lei stessa sul proprio account Instagram, attraverso un video pubblicato nella giornata di lunedì. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, poiché la nota giornalista e conduttrice tv stava per annunciare la gravidanza giunta al quarto mese.

“Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza”, ha dichiarato la Persico ai microfoni del settimanale ‘Chi’. “I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita. Daniele non aveva sintomi, poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene. Io non ho sintomi, sono sola, al momento non posso vedere nessuno. Ma ce la farò”, ha concluso.

