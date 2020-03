Juventus, Rugani positivo al Coronavirus: le reazioni dagli USA alla Spagna, tra polemiche e sostegno

Una notizia che ha fatto subito il giro del mondo.

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 la Juventus ha pubblicato un clamoroso comunicato ufficiale dove annunciava che Daniele Rugani era stato sottoposto al tampone per il Coronavirus ed era risultato positivo: uno situazione molto preoccupante al seguito della quale anche l’Inter ha deciso di mettere in isolamento anche tutti gli addetti ai lavori e i giocatori, al fine di salvaguardare la loro salute.

Rugani positivo al Coronavirus, il comunicato dell’Inter: “Sospesa ogni attività agonistica”

La nota del club bianconero ha chiaramente fatto subito il giro del Paese, con tanti addetti ai lavori che hanno espresso la loro opinione sui propri profili social, sottolineando la necessità di interrompere tutte le competizioni seguendo la linea adottata dalla Serie A, dalla Champions League, all’Europa League fino addirittura agli Europei che si giocheranno quest’estate. Primo tra questi è stato Riccardo Cucchi, giornalista della Rai, che ha scritto così sul suo profilo Twitter: “Daniele Rugani è il primo giocatore di Serie A contagiato. Un grande caloroso augurio di immediata guarigione. Ma il calcio deve fermarsi. Non solo in Italia. Ora. Ne usciremo presto se saremo tutti responsabili e intelligenti“.

Anche Massimo Callegari, giornalista di DAZN, ha commentato l’accaduto sottolineando l’errore di continuare a giocare nonostante l’emergenza: “Irresponsabile chi ha pensato che i calciatori fossero supereroi immuni al coronavirus. E che bastasse non darsi la mano a centrocampo per evitare contagi. In bocca al lupo e un abbraccio a Rugani e a tutte le persone a contatto con lui negli ultimi giorni. #TheShowMustStop“.

Enrico Varriale commenta la notizia esponendo l’ipotesi di un finale di stagione anticipato per la Juventus, che rischia di essere esclusa dalla Champions League: “Il primo pensiero è per Daniele Rugani cui va un enorme in bocca al lupo per una rapida guarigione. Poi la riflessione amara riguarda il fatto che questa notizia pone quasi certamente la parola fine sul campionato e compromette anche la Champions League della Juventus“.

Anche alcuni giornalisti esteri hanno commentato l’accaduto, come ad esempio Francesc Aguilar, giornalista de Il Mundo Deportivo, che ha confermato l’impossibilità di giocare gli ottavi e i quarti di Champions invitando la UEFA a prendere provvedimenti il prima possibile: “La UEFA è in un vicolo cieco, non avrà altra scelta che rimandare la Champions e l’Europa League. Il caso di Daniele Rugani positivo al Coronavirus ha fatto precipitare tutto. È persino difficile giocare i restanti ottavi e posticipare i quarti. Ci sono stati contatti del comitato di emergenza UEFA con il presidente Alexander Ceferin e con il dipartimento della competizione. La situazione non si risolverà semplicemente rimandando le partite o giocando le partite a porte chiuse. La sospensione di Champions ed E.League deve essere imposta“.

Anche Rory Smith, responsabile del calcio sulle pagine del New York Times, ha commentato così la notizia di Rugani: “La Juventus e l’Inter adesso andranno in isolamento. Non è un elemento di interesse per la salute pubblica ma adesso è difficile immaginare come sia la Champions League che l’Europa League saranno completate a questo punto“.