Italia-Macedonia, la carica di Bonucci: “Un solo obiettivo. Per Voi. Per Noi”

In vista della gara dei playoff per i Mondiali tra Italia e Macedonia del Nord, il capitano Leonardo Bonucci suona la carica sui social

L'Italia prepara la delicata sfida di giovedì 24 marzo contro la Macedonia del Nord, valida per la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. In vista della gara, in programma al "Renzo Barbera" di Palermo alle ore 20:45, il capitano azzurro Leonardo Bonucci suona la carica attraverso un post sul proprio profilo Twitter: