Genoa, Perin: “Quella della Juventus è stata una bella esperienza. Il ritorno in rossoblù? Vi racconto la trattativa…”

Il Genoa si prepara per la difficile sfida di campionato contro il Cagliari.

Mattia Perin, tornato in rossoblù durante il mercato invernale, è già diventato sin da subito un pilastro della compagine guidata da Davide Nicola. Un periodo complicato quello in bianconero per l’estremo difensore del Grifone, trovatosi prima secondo portiere alle spalle di Wojciech Szczęsny nella prima stagione e successivamente addirittura terzo, dopo il ritorno di Gianluigi Buffon. Un’esperienza comunque che ha lasciato qualcosa di importante nel cuore del classe ’92. Di seguito le sue parole, rilasciate a Tuttosport: “E’ davvero una bella sfida. ma non ho mai rimpianto la scelta di andare alla Juventus. In bianconero ho avuto la possibilità di stare in una delle società top al mondo ed ho condiviso lo spogliatoio con campioni e leggende che mi hanno insegnato cosa vuol dire allenarsi per uno scopo solo: la vittoria”.

Genoa, Preziosi: “Cessione? Farei felice molti tifosi. Vi svelo perché non ho comprato Iturbe”

Infine Perin si è espresso in merito al trasferimento in quel di Genova, servito a ritrovare fiducia e recuperare minuti sulle gambe: “Mi ha chiamato il presidente Preziosi chiedendomi se potevo venire a dare una mano e io non ci ho pensato nemmeno un secondo. Dopo nove mesi fuori per infortunio avevo bisogno di giocare. Pur avendo anche altre opportunità ho accettato subito di tornare in rossoblù perchè sono molto legato a questa piazza“. Adesso solo un obbiettivo: la salvezza. “Se continuiamo a lavorare come stiamo facendo in questo periodo possiamo centrare l’obiettivo […]”.

VIDEO Atalanta-Genoa, la verità di Nicola: “Ho parlato con Criscito, lui sa che…”