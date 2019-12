Di Piazza: “Calciomercato? C’è disponibilità economica mia e di Mirri, ecco il nostro piano. Ai tifosi dico…”

Tony Di Piazza si concentra sulla sessione invernale di calciomercato.

I rosanero guidati da Rosario Pergolizzi nell’ultimo periodo hanno offerto prestazioni poco convincenti e sperperato i 13 punti di vantaggio che avevano racimolato sulla seconda in classifica. I Rosa al termine del girone d’andata hanno, infatti, chiuso al primo posto del girone I di Serie D a quota 41 punti e a sole 3 lunghezze dal Savoia che al momento segue da vicino. Il vice-presidente del club di Viale del Fante, ospite durante Zona Vostra in onda su Trm13, ha confermato che la società interverrà sul mercato per ovviare all’assenza permanente di Mario Alberto Santana e non nasconde che gli acquisti potrebbero non fermarsi qui.

“Calciomercato? Sia io che Dario Mirri abbiamo dato la nostra disponibilità economica a Sagramola e Castagnini per intervenire, sappiamo che non possiamo permetterci di non conquistare la promozione in Serie C. Dobbiamo lasciare la Serie D, siamo molto fiduciosi e sappiamo che dobbiamo rimpiazzare Santana: faremo quello che si dovrà fare. Agiremo sul mercato cercando di puntellare al meglio la squadra e di conseguenza acquistando più di un calciatore, dobbiamo uscire vittoriosi da questo campionato. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, i soldi ci sono ma non vogliamo buttarli via e quindi lasciamo tutto nelle mani di Sagramola. Santana? L’aspettiamo a braccia aperte, gli auguriamo un pronto recupero e la nostra speranza è che faccia il miracolo e torni prima della fine del campionato. Palermo è casa sua e lo sarà per sempre. Fischi dei tifosi? Devono avere fiducia nella squadra come noi la riponiamo in Pergolizzi e nella rosa, sono fiducioso che l’anno prossimo porterà sorprese per tutti. Penso di essere a Palermo il prossimo 2 febbraio in occasione del derby contro l’Fc Messina”.

