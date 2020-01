Curiosità: compie 60 anni la trasmissione radiofonica ‘Tutto il calcio minuto per minuto’

Sessant’anni di storia del calcio.

Chi è appassionato di calcio non può non conoscere la storica trasmissione radiofonica ‘Il Calcio minuto per minuto‘, in onda sulla frequenze di ‘Radio Rai‘. L’esordio fu il 10 gennaio del 1960, esattemene sessanta anni fa: Andrea Boscione per la radiocronaca di Alessandria-Padova, Milan-Juventus affidata al “maestro” Nicolò Carosio e un giovanissimo Enrico Ameri per raccontare alla sua maniera Bologna-Napoli.

Dallo studio, passava la palla tra i vari cronisti presenti negli stadio un giovane Roberto Bortoluzzi. Una trasmissione iniziata con soli tre campi, per poi coprire interamente tutte le gare del campionato di Serie A e le principali sfida di Serie B. Per celebrare la storica trasmissione, oggi, andrà in onda un’autentica kermesse dove verranno riproposte la più celebri sfide con le voci dei conduttori e dei radiocronisti che le hanno rese indimenticabili per gli appassionati.

