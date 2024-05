Cremonese, Stroppa: “Cittadella? Vietato staccare la spina, playoff vengono dopo”

Giornata di vigilia per la Cremonese che, nella giornata di domani, affronterà il Cittadella. Una partita in cui la squadra dovrà tenere alta l'attenzione, nonostante i playoff già in tasca. A ribadirlo in conferenza stampa è il tecnico Giovanni Stroppa, intervenuto ai canali ufficiali del club.

"Sarà importante gestire, ma non si tratta assolutamente di un allenamento: è una partita di campionato e come tale va affrontata, consapevoli che dovremo restare concentrati e chiudere al meglio questa prima parte della nostra stagione in vista di ciò che sarà da dopo in poi. La mentalità dovrà essere la stessa di sempre: si tratta di un impegno ufficiale e va affrontato al 100%. Davanti a noi ci sarà squadra di livello che ha vissuto una delusione in un momento particolare della stagione non riuscendo a centrare quello che poteva essere un obiettivo, ma avrà la mente sgombra. Come nelle precedenti uscite farò dei cambi, dando la possibilità a chi ha giocato meno di esprimersi e gestendo la situazione diffidati”.