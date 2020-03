Palermo, due trasferte per la C: i rosanero hanno il miglior rendimento esterno della Serie D. I numeri

“Un’identità da ritrovare. Il Palermo ha costruito buona parte della propria fuga in solitaria lontano da casa e con due trasferte consecutive in programma intende riprendere la marcia interrotta a Licata“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei prossimi due impegni dei rosanero lontano dal “Barbera“. Domenica alle 15 contro il Corigliano l’obiettivo è quello di riprendere il cammino in trasferta interrotto due settimane fa con lo scivolone contro il Licata al “Dino Liotta“. In mezzo c’è stata la reazione contro il Nola con un secco successo per 4-0, ma adesso la formazione di Pergolizzi dovrà dare il segnale che quel passo falso è definitivamente acqua passata.

I numeri dicono che i rosanero sono la squadra che ha ottenuto più punti nelle gare esterne, ben 29 in dodici partite disputate: “Un incidente di percorso che avrà sì pregiudicato l’imbattibilità esterna dei rosa, ma non ha scalfito minimamente il cammino «on the road» di una squadra che ha praticamente raccolto in casa gli stessi punti ottenuti fuori. Al «Barbera», grazie al successo sul Nola, gli uomini di Pergolizzi hanno messo in saccoccia 34 punti su quattordici gare disputate, per una media di 2,43 punti a partita. La media esterna, invece, è di 2,42 punti per gara“, si legge.

Col Corigliano si tornerà a giocare su un terreno sintetico, ma pressoché delle stesse dimensioni del “Barbera“: uguale lunghezza, ma leggermente più stretto. Vincere significherebbe per il Palermo arrivare nel migliore dei modi al big match di Torre Annunziata del 22 marzo, gara che potrebbe definitivamente chiudere o riaprire il campionato. Una trasferta che potrebbe tra l’altro avvicinare i rosanero anche alla doppia cifra di successi lontano da casa.

Tra tutti i gironi di Serie D sono tre le squadre che hanno ottenuto più punti del Palermo in trasferta ma hanno disputato più gare. Nel Girone C il Campodarsego ha totalizzato 30 punti in quattordici partite, stesso numero di gare ma 33 punti per l’Ostiamare nel Girone G, con la Turris che insegue con due punti in meno. I rosanero non hanno intenzione di fermarsi: “Dopo lo schiaffo di Licata, però, sono chiamati a risollevarsi subito, con due trasferte consecutive che possono già valere la C“.