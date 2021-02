Coppa Italia, designati gli arbitri per il ritorno delle semifinali: La Penna per Atalanta-Napoli, Juventus-Inter…

L’edizione 2020/21 della Coppa Italia si avvia verso la sua conclusione.

Domani sera alle 20:45 andrà in scena all'”Allianz Stadium” la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter, dopo la gara di andata di “San Siro” terminata con il risultato di 2-1 in favore dei bianconeri. La vincente del doppio confronto affronterà in finale la vincente tra Napoli e Atalanta, che andrà in scena invece mercoledì alle 20:45.

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, relativi non solo ai direttori di gara, ma anche agli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sfide Juventus-Inter e Atalanta-Napoli.

Juventus – Inter martedì ore 20.45

Mariani

Bindoni – Paganessi

Iv: Chiffi

Var: Valeri

Avar: Giallatini

Atalanta – Napoli mercoledì ore 20.45

La Penna

Longo – Baccini

Iv: Pasqua

Var: Irrati

Avar: Cecconi