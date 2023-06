Concerto Vasco Rossi: consiglieri comunali rinunciano ai biglietti omaggio

Hanno rinunciato ai biglietti omaggio per l'attesissimo concerto di Vasco Rossi che si terrà il 22 e il 23 giugno a Palermo, i consiglieri comunali del capoluogo siciliano. L’organizzazione, come di consueto, aveva infatti riservato una serie di tagliandi gratuiti alle autorità cittadine, che avrebbero dovuto fornire una lista con i nomi degli aderenti entro ieri. Si tratta di circa un centinaio di ticket, messi a disposizione per gli esponenti di Sala delle Lapidi. L'elenco non è tuttavia mai pervenuto, poiché nessuno ha deciso di accettare i biglietti omaggio.

Ed è proprio sulla gestione dello stadio, che il Palermo ha in concessione dal Comune, che si sono espressi dei consiglieri di Oso, Ugo Forello e Giulia Argiroffi: "Che alcuni posti dello stadio comunale siano destinati ai consiglieri, che rappresentano i cittadini, è un banale ma non scontato riconoscimento della natura pubblica del bene e i biglietti messi a disposizione all'ultimo minuto, in posti evidentemente avanzati da vendita e inviti gestiti come se si trattasse di casa propria, è emblematico. Tutti i consiglieri hanno rinunciato. Felici per il concerto, che rappresenta un importante evento, ma non ne condividiamo la gestione per come non è stato tutelato il bene comune".