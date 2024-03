Caso Juan Jesus-Acerbi: niente ricorso del brasiliano alla giustizia ordinaria

Juan Jesus non farà ricorso in altre sedi contro la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Acerbi per i presunti insulti razzisti ai suoi danni.

⚽️ 28 marzo 2024 (modifica il 28 marzo 2024 | 15:48)

Juan Jesus non si difenderà in altre sedi. Il brasiano ha infatti deciso di non presentare nessun ricorso alla giustizia ordinaria per il caso relativo alle presunte offese razziste di Francesco Acerbi proprio ai suoi danni. La vicenda si chiuderà, dunque, solo con la decisione del giudice sportivo, che ha assolto il difensore dell'Inter per insufficienza di prove.

A riportare la notizia è "Sky Sport" che sottolinea come il difensore del Napoli, per andare avanti in altre sedi, avrebbe dovuto ottenere un'autorizzazione da parte della FIGC, ma ha preferito non proseguire per vie legali.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.