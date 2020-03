Capuano-Mediagol: “Lazio-Atalanta, che risultati! Mihajlovic mi ha dato tanto. Ex Palermo? Corini e Liverani…”

Parola a Ciro Capuano.

L’ex difensore vanta carriera ampia e gloriosa in Serie A. Palermo, Catania e Bologna sono le maglie che ha vestito ai massimi livelli, collezionando 136 presenze e 3 reti. Uno dei giocatori simbolo, in particolare, dell’ascesa etnea, capace di donare solidità e qualità al reparto arretrato rossazzurro, ma anche di arricchire le sue prestazioni con prodezze memorabili, tra cui l’eurogol messo a segno con un tiro al volo a San Siro contro il Milan, nella stagione 2010-11. La sua carriera sul rettangolo verde è terminata due anni fa, dopo una parentesi tra le fila della Lucchese, ma l’ex giocatore originario di Napoli non intende abbandonare il calcio. Oggi, infatti, è direttore sportivo del Pietrasanta, società creata nel 2017 che attualmente milita in Prima Categoria.

Nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, Ciro Capuano ha parlato dell’attuale rendimento di alcune squadre di Serie A, che continua a seguire con attenzione, e di ex compagni che, come lui, sono rimasti nel mondo del calcio.

“Liverani era già un allenatore in campo e nell’ultimo periodo in cui abbiamo giocato insieme aveva raggiunto davvero una grande maturità. Sia lui che Corini stanno facendo un ottima carriera: allenatori giovani che portano nuove idee ad un calcio che ne ha continuamente bisogno. Lazio? Tare insieme al suo staff sta facendo un grande lavoro, a partire dalla scoperta di un tecnico giovane e bravo fino ad arrivare a questo posizionamento di classifica, che a inizio stagione nessuno avrebbe mai potuto pronosticare. Va dato merito sia a lui che al presidente Lotito. Spero che la squadra possa tenere questo passo fino alla fine, anche perché sono in piena corsa per lo scudetto e gli auguro il meglio. Mihajlovic? Sinisa è una grandissima persona e sta superando con immensa personalità un problema difficile, anche da questo si comprende al meglio la sua forza interiore e la sua bravura di allenatore, personalmente mi ha dato molto. Atalanta dei miracoli? Gomez era un fenomeno già a Catania e adesso sta dimostrando di esserlo anche a livello europeo con Gasperini, che sta facendo bene già da qualche anno. Lui come tutta l’Atalanta ha acquisito molta imprevedibilità e anche da questo derivano i grandi risultati dell’ultimo periodo. Ex compagni? Ho incrociato Barzagli e Zaccardo quest’estate, ma ho anche avuto modo di sentire Corini. Oggi, tramite social, è diventato anche più facile mettersi in contatto con i vecchi amici. Mi mancano molto i rapporti interpersonali con gli ex compagni e quando accadono avvenimenti come il fallimento di una società succede inevitabilmente di ripensare al passato”.