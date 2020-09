Calciomercato Udinese, ufficiale: Kevin Bonifazi è un nuovo giocatore bianconero. I dettagli

Kevin Bonifazi è un nuovo giocatore dell’Udinese.

Nuova avventura per Kevin Bonifazi, pronto a ripartire dall’Udinese dopo la parentesi Spal. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno. A renderlo noto tramite un comunicato ufficiale, è lo stesso club friulano.

Il difensore classe 1996 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Spal fino al 30 giugno 2021.

“Bonifazi è un difensore marcatore di notevoli qualità tecniche – spiega il Responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – Può giocare in una difesa a tre sia sul centro destra che su quello sinistro. È agonisticamente molto dotato e sa cominciare l’azione grazie al suo piede destro di ottima qualità. Si rivelerà in futuro un ottimo investimento.

Bonifazi nasce 19 maggio 1996 a Toffia, in provincia di Rieti.

Cresce nel settore giovanile del Siena dove rimane sino al 2014 quando il Torino lo nota e lo porta in granata dove completa la trafila giovanile.

Nella stagione 2015/2016 vive le prime esperienze da professionista trasferendosi in prestito in Lega Pro prima al Benevento e, poi, da gennaio 2016, alla Casertana con cui sigla anche un gol.

La consacrazione arriva l’anno successivo quando, con la maglia della Spal, è tra i protagonisti della promozione in serie A degli estensi mettendo a segno anche tre reti in 20 presenze.

Nell’annata seguente il Torino lo richiama alla base e, in granata, disputa 7 partite tra campionato e Coppa Italia nel 2018, allora, fa ritorno alla Spal ed è tra i perni della squadra che si assicura la salvezza in A scendendo in campo 28 volte tra Serie A e Coppa Italia e trovando, in campionato, i primi due gol nella massima serie della sua carriera.

La prima parte della scorsa annata vede Bonifazi iniziare ancora con la maglia del Toro scendendo in campo in 7 occasioni tra serie A, segnando un gol decisivo per la vittoria sul campo dell’Atalanta, e Europa League andando in rete contro lo Shakhtyor. A gennaio 2020, poi, il ritorno alla Spal, stavolta a titolo definitivo, dove, nella seconda metà di stagione, gioca 14 partite segnando una rete.

Bonifazi ha una solida esperienza anche con le nazionale italiana Under 21 con cui ha collezionato 7 presenze, partecipando anche agli Europei di categoria nel 2019.

Benvenuto Kevin!”.