Calciomercato Parma, è rebus Vazquez: D’aversa preferisce altri profili all’ex Palermo. La situazione

Franco Vazquez–Parma: è rebus totale a causa di titubanze del tecnico della squadra emiliana.

Negli ultimi giorni era stato accostato il nome del ‘Mudo‘ alla squadra guidata dal coach Roberto D’Aversa, subentrato da poche settimane a Fabio Liverani. Il club del presidente Kyle Krause naviga, al momento, in acque molto pericolose a causa dei soli 13 punti raccolti nelle prime 19 giornate di Serie A. Ecco perché il Ds Marcello Carli sta vagliando diversi profili con l’obiettivo di dare nuova linfa ad un reparto offensivo in evidente difficoltà.

La dirigenza della compagine gialloblu aveva già contattato l’entourage del fantasista ex Palermo, ma è stato proprio il tecnico originario di Stoccarda a mettere temporaneamente in stand by la trattativa. Infatti D’Aversa, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, preferirebbe un profilo come quello di Adam Ounas, al momento in forza al Cagliari di Eusebio Di Francesco, o quello di Dennis Man dell’FCSB. Pertanto, così facendo, si aprirebbero nuovi scenari per Vazquez, per il quale il Siviglia del Ds Monchi era persino disposto ad abbassare le richieste economiche pur di trovare un accordo tra le parti in questione.

Con l’arrivo del Papu Gomez alla corte del coach Julen Lopetegui ‘El Mudo‘ potrebbe essere messo fuori dalla lista Champions League per fare spazio all’ormai ex Atalanta. Il futuro del calciatore classe 89′ resta dunque incerto e chissà se, nelle prossime ore, deciderà di tornare in Italia in uno dei tanti club che sta corteggiando il giocatore che insieme a Paulo Dybala ha fatto infiammare il cuore dei tifosi rosanero. Seguiranno aggiornamenti..