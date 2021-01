Calciomercato Parma, obiettivo Franco Vazquez: braccio di ferro con il Siviglia, c’è un nodo da sciogliere. Le ultime

Il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Italia.

Stiamo parlando di Franco Vazquez. L’ex trequartista del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2012 al 2016, è finito nel mirino di diverse società italiane. Il contratto che lega il classe 1989 al Siviglia scadrà il prossimo 30 giugno 2021. E nel corso della stagione corrente è stato impiegato pochissimo. Sei le presenze collezionate fin qui. Per questo motivo, il calciatore italo-argentino avrebbe chiesto di essere lasciato libero di trovare una nuova squadra.

Ragion per cui, chi sarebbe sulle tracce del Mudo è il Parma del presidente Krause. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb’, la fumata bianca è ancora lontana. Il motivo? La società spagnola chiederebbe il pagamento di un indennizzo tra i 500.000 euro e un milione di euro per liberare il giocatore già nel mese di gennaio. Una cifra che, al momento, i ducali non avrebbero intenzione di versare, considerando che a giugno si libererebbe a costo zero.

Un vero e proprio nodo da sciogliere, nonostante anche il tecnico Roberto D’Aversa abbia dato il proprio benestare all’operazione. Al Siviglia, però, vi sarebbe ancora una moderata fiducia relativamente al buon esito dell’affare; il club della Liga vorrebbe accontentare il ragazzo e trovare una soluzione prima del gong che porrà fine alle trattative in entrata e in uscita di tutte le società. Seguiranno aggiornamenti…