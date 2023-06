Cagliari, asse di mercato con la Sampdoria: sul piatto Augello, Barreca e Gabbiadini

Da una parte, la compagine attualmente guidata da Claudio Ranieri, dall'altra, l'ultima che Sir Claudio ha guidato in Italia prima dei rossoblù. Secondo l'edizione odierna del "Corriere dello Sport" la compagine del tecnico ex Leicester City ha bisogno di un attaccante da inserire in rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Il direttore sportivo degli isolani, Nereo Bonato, sta setacciando le opzioni spendibili sul mercato in tal senso ed ha individuato nel profilo di Manolo Gabbiadini, ex Napoli e Southampton la soluzione ideale per far compiere il salto di qualità alla fase offensiva del Cagliari. Occhio però ai detentori del cartellino: la Sampdoria non intende svendere il classe '91. Di conseguenza, la compagine interessata sarà chiamata a fare così uno sforzo importante.